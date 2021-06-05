05.06.2021 (05:00)

Российские миротворцы провели адресную гуманитарную помощь вынужденным переселенцам и многодетным семьям в Нагорного Карабаха

Военнослужащие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе организовали доставку адресной гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев и многодетных семей.

В ходе адресной гуманитарной акции российские миротворцы передали вынужденным переселенцам и многодетны семьям предметы домашнего обихода и продуктовые наборы.

«Сегодня была проведена адресная гуманитарная помощь. Сегодня мы развезли кухонные наборы трем семьям нуждающимся в этом имуществе, также им были выданы продовольственные наборы. Данные семьи вчера к нам обратились в центр приема граждан», - сообщил офицер Центра гуманитарного реагирования Руслан Иванов.

В общей сложности за эту неделю более 150 семей получили адресную гуманитарную помощь от российских миротворцев. Офицеры центра гуманитарного реагирования индивидуально подходят к проведению адресной помощи. Жителям выдаются предметы первой необходимости – одежда и обувь для детей и взрослых, стиральные порошки, газовые горелки для приготовления пищи, кухонный инвентарь, продуктовые наборы, комплекты постельного белья, подушки, одеяла, предметы личной гигиены, детские игрушки, а также индивидуальные медицинские аптечки.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице