04.06.2021 (20:50)

Выездная приемная Минобороны России завершила работу в отдаленных гарнизонах Сибири

Выездная приемная Министерства обороны Российской Федерации завершила работу в войсках Центрального военного округа: в Иркутском и Кызылском гарнизонах.

Работа Выездной приемной проходила под руководством начальника Управления Министерства обороны Российской Федерации по работе с обращениями граждан (общественной приемной Министра обороны Российской Федерации) Натальи Белоусовой.

«Выездная приемная Министерства обороны работает уже больше 7 лет, с 2014 года, когда по указаниям Министра обороны Российской Федерации мы впервые объехали весь Крым. С тех пор эта форма работы постоянно практикуется», – отметила Наталья Белоусова.

Прием граждан проходил в формате встречи с военнослужащими и членами их семей, гражданским персоналом, а также их личного приема.

В состав Выездной приемной включены специалисты финансово-экономических, жилищных, кадровых, медицинских, военно-политических и иных органов военного управления Министерства обороны Российской Федерации, к которым можно было обратиться с интересующими вопросами.



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