04.06.2021 (20:50)
Выездная приемная Минобороны России завершила работу в отдаленных гарнизонах Сибири
Выездная приемная Министерства обороны Российской Федерации завершила работу в войсках Центрального военного округа: в Иркутском и Кызылском гарнизонах.
Работа Выездной приемной проходила под руководством начальника Управления Министерства обороны Российской Федерации по работе с обращениями граждан (общественной приемной Министра обороны Российской Федерации) Натальи Белоусовой.
«Выездная приемная Министерства обороны работает уже больше 7 лет, с 2014 года, когда по указаниям Министра обороны Российской Федерации мы впервые объехали весь Крым. С тех пор эта форма работы постоянно практикуется», – отметила Наталья Белоусова.
Прием граждан проходил в формате встречи с военнослужащими и членами их семей, гражданским персоналом, а также их личного приема.
В состав Выездной приемной включены специалисты финансово-экономических, жилищных, кадровых, медицинских, военно-политических и иных органов военного управления Министерства обороны Российской Федерации, к которым можно было обратиться с интересующими вопросами.