04.06.2021 (20:30)

Корабельная ударная группа Северного флота отрабатывает взаимодействие с авиацией в Баренцевом море

Корабельная ударная группа Северного флота в рамках плановых мероприятий боевой учебы, развернутой в летнем периоде обучения, отрабатывает вопросы взаимодействия с авиацией армии ВВС и ПВО Северного флота.

В ходе к подготовке к учению по противодействию корабельной группировке условного противника, боевые расчеты ракетно-артиллерийских боевых частей проводят тренировки по условному применению ракетно-артиллерийского вооружения с использованием данных целеуказания, полученных от самолётов армии ВВС и ПВО Северного флота.

В составе корабельной ударной группы в Баренцевом море действуют тяжелый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» и ракетный крейсер «Маршал Устинов».

Экипажи ракетных крейсеров, вышедшие в Баренцево море с началом летнего периода обучения, уже отработали совместное маневрирование, походную организацию службы, выполнили проверку оружия и технических средств в море.

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