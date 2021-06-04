04.06.2021 (19:00)
В ходе учения с Иркутским ракетным соединением колонна ПГРК «Ярс» преодолела условно зараженный участок местности
В ходе учения с Иркутским ракетным соединением колонна ПГРК «Ярс» преодолела условно зараженный участок местности.
После вывода техники из зоны радиоактивного заражения подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты провели полную специальную обработку агрегатов ракетного комплекса, в том числе автономных пусковых установок и машины обеспечения боевого дежурства с привлечением специальной техники войск РХБ защиты.
Также была выполнена задача по проведению санитарной обработки личного состава и дегазация личного оружия и обмундирования военнослужащих.
Кроме того, были проведены мероприятия по наращиванию охраны и маскировки, а также успешно отработан комплекс технических и тактических вводных.
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