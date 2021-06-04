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04.06.2021 (19:00)

В ходе учения с Иркутским ракетным соединением колонна ПГРК «Ярс» преодолела условно зараженный участок местности

В ходе учения с Иркутским ракетным соединением колонна ПГРК «Ярс» преодолела условно зараженный участок местности.

После вывода техники из зоны радиоактивного заражения подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты провели полную специальную обработку агрегатов ракетного комплекса, в том числе автономных пусковых установок и машины обеспечения боевого дежурства с привлечением специальной техники войск РХБ защиты.

Также была выполнена задача по проведению санитарной обработки личного состава и дегазация личного оружия и обмундирования военнослужащих.

Кроме того, были проведены мероприятия по наращиванию охраны и маскировки, а также успешно отработан комплекс технических и тактических вводных.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Ракетные войска
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