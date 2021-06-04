04.06.2021 (20:00)

Военнослужащие Иркутского ракетного соединения в ходе учения обнаружили и уничтожили условные ДРГ

Военнослужащие Иркутского ракетного соединения РВСН в ходе учения отрабатывают обширный перечень задач и вводных, в том числе по совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования и противодействию диверсионным формированиям.

По замыслу поступившей вводной, диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) условного противника провели минирование маршрутов боевого патрулирования.

Для решения задачи были привлечены подразделения противодиверсионной борьбы.

В позиционных районах соединений подвижных грунтовых ракетных комплексов для разведки маршрутов боевого патрулирования и обнаружения ДРГ, ведения инженерной и химической разведки были применены беспилотные летательные аппараты, входящие в состав боевой противодиверсионной машины «Тайфун-М».

Условные ДРГ были обнаружены на дальних подступах к полевым позициям и своевременно уничтожены.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице