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04.06.2021 (20:00)

Военнослужащие Иркутского ракетного соединения в ходе учения обнаружили и уничтожили условные ДРГ

Военнослужащие Иркутского ракетного соединения РВСН в ходе учения отрабатывают обширный перечень задач и вводных, в том числе по совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования и противодействию диверсионным формированиям.

По замыслу поступившей вводной, диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) условного противника провели минирование маршрутов боевого патрулирования.

Для решения задачи были привлечены подразделения противодиверсионной борьбы.

В позиционных районах соединений подвижных грунтовых ракетных комплексов для разведки маршрутов боевого патрулирования и обнаружения ДРГ, ведения инженерной и химической разведки были применены беспилотные летательные аппараты, входящие в состав боевой противодиверсионной машины «Тайфун-М».

Условные ДРГ были обнаружены на дальних подступах к полевым позициям и своевременно уничтожены.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Ракетные войска
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