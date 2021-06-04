04.06.2021 (19:45)

В Центральном доме Российской Армии состоялся концерт из творческого цикла «Талантливая молодежь»

Сегодня в Центральном доме Российской Армии (ЦДРА) имени М.В. Фрунзе состоялся очередной концерт из творческого цикла «Талантливая молодежь», посвященный Дню России.

Цель проекта — это предоставление сценической практики талантливым мальчишкам и девчонкам со всей России. При этом каждый концерт посвящен определенной теме, или событию в российской истории.

Прошедший 4 июня концерт ставил своей задачей показать русский культурный код, формировавшийся столетиями. Этот код находит свое выражение в культурном выражении традиций многонациональной России, ее фольклоре, обрядах и традициях.

Участники и гости концерта отмечали, что в эпоху цифровизации крайне важно не забывать о своих корнях и не растерять национальное культурное наследие в бурном потоке современных технологий.

Ведущими концерта «Талантливая молодежь» стали финалистка Открытого Всероссийского онлайн-фестиваля «Спасибо за Победу!» на телеканале «Звезда», юнармеец отряда ЦДРА Мария Бурова, а также лауреат и обладатель Гран-при международных, всероссийских и городских конкурсов в номинации «Художественное слово» Захар Антейкер.

Концерт открыл своим ярким выступлением сводный оркестр русских народных инструментов детской школы искусств имени И.Ф. Стравинского и детской школы искусств имени А.А. Алябьева. Это выступление перенесло зрителей в глубь веков, языком музыки показало жизненный уклад и традиции наших предков. Публика словно увидела, как выглядела наша страна много лет назад.

Ансамбль «Радуга» занимается изучением традиций Тульской и Калужской областей. Этот самобытный коллектив исполнил свадебные песни «Вылетала голубушка» и «Прилетела голубка», которые пели во время бракосочетаний на Руси в XVIII–IXX веках.

Детский хореографический коллектив «Солнцесвет» показал русские народные номера «Лети перышко» и «Уральские фентитюры». Фентитюры — это традиционный танец народов Урала, который исполняется уже много веков.

Ведущий концерта Захар Антейкер, как всегда, блестяще прочитал стихотворение «Панорама Москвы», посвященное столице нашей Родины.

Завершился концерт выступлением детского эстрадного театра «Альт», который исполнил песню «Ты круче всех». Зал и все участники концерта подпевали хором.

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