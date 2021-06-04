04.06.2021 (17:15)

Нахимовцы Калининградского филиала НВМУ приняли участие в соревнованиях по робототехнике «ЕвроБот – 2021»

Воспитанники Калининградского филиала Нахимовского военно-морского училища приняли участие во всероссийском этапе Международных соревнований по робототехнике «ЕвроБот – 2021», который состоялся в Санкт-Петербурге. На конкурсе Калининградский филиал училища был представлен воспитанниками третьего курса Константином Бубениным и Родионом Гулевским (обучающиеся 71 класса).

Среди 38 российских команд нахимовцы заняли 13 место по России и второе место среди команд Калининградской области. До этого, на отборочном этапе, они были на пятом месте.

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