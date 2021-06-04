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04.06.2021 (17:45)

Севастопольские нахимовцы побывали на выставке, посвященной годовщине начала Великой Отечественной войны

В рамках работы, проводимой в соответствии с указаниями главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова о повышении эффективности военно-патриотического воспитания в довузовских военно-морских учебных заведениях, воспитанники Севастопольского филиала Нахимовского училища побывали на выставке, посвященной 80-летию начала Великой Отечественной войны, «Родные!.. За меня не беспокойтесь…» (из фронтовых писем), открытой в филиале Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого «Музей Черноморского флота».

Для нахимовцев были также проведены тематическая экскурсия «Дети в истории города Севастополя и Черноморского флота в годы второй героической обороны Севастополя 1941–1942 годов», а также интерактивная лекция «Юные герои Севастополя…» с просмотром короткометражного фильма на основе документальной хроники о героизме севастопольских детей в годы войны.

Для участия в викторине «Мое детство — война!» (дети – участники второй героической обороны Севастополя 1941–1942 гг. в период Великой Отечественной войны), которая состояла из двух этапов: «Блиц-вопросы для команд» и «Клуб знатоков», воспитанники были поделены на две команды по девять человек. Каждая команда выбрала для себя название: «Комета» и «Звезда». Победила команда «Комета», участникам которой были вручены грамоты. Мероприятие завершилось торжественным построением на парадной лестнице музея для памятной фотографии.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Великая Отечественная война (ВОВ)
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