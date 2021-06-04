04.06.2021 (16:25)

Центр военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» вновь встретил гостей на Дне открытых дверей

Сегодня в учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» состоялся День открытых дверей. Каждый желающий мог ознакомиться с инфраструктурой центра, а также принять участие в мастер-классах от инструкторского состава «Авангарда» и Центрального спортивного клуба Армии.

Одним из ключевых событий стала военно-тактическая игра «День курсанта». Команды в составе до 10 человек преодолели ряд испытаний. Среди них: полоса препятствий, огневая и тактическая подготовка, метание гранаты, нормативы по РХБЗ, спасение раненого, туризм, пневматический тир, снаряжение магазина АК-74. Среди участников игры – школьники Москвы и Московской области, воспитанники «Лагеря настоящих героев».

На центральной площади «Авангарда» состоялось торжественное приведение к Военной присяге новобранцев, членов сборных команд России по олимпийским видам спорта, отобранных для дальнейшего прохождения службы в спортивных ротах ЦСКА.

В церемонии принял участие статс-секретарь - заместитель Министра обороны РФ генерал армии Николай Панков. Почетными гостями события стали четырехкратный Олимпийский чемпион по фехтованию, Виктор Кровопусков, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ольга Карасева, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Владимир Маркелов, олимпийский чемпион в стрельбе из пневматической винтовки, Юрий Федькин, олимпийский чемпион по стрельбе из пистолета Михаил Неструев, олимпийский чемпион по боксу Александр Лебзяк, четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов, олимпийский чемпион по пулевой стрельбе Виктор Власов.

Также на территории центра «Авангард» для всех желающих были открыты площадки по робототехнике, медпомощи, сборке-разборке автомата, РХБЗ. Параллельно с этим работали мастер-классы от ЦСКА, каждый мог попробовать себя в самбо, дзюдо, тхэквондо, фехтовании, легкой атлетике, кикбоксинге, боксе, гиревом спорте, метании спортивных ножей, прыжках на батуте, тяжелой атлетике.

День открытых дверей порадовал всех присутствующих яркой концертной программой, все гости смогли ознакомиться с летними сменами центра, окунуться в атмосферу армейской жизни и спортивных побед.

«На Дне открытых дверей мы хотим рассказать о том, что летний лагерь может быть другого формата. Сегодня участники игры «День курсанта» прошли ускоренный курс молодого бойца и на своем опыте ощутили тонкости военного дела. Уже с 6 июня центр «Авангард» примет первых старшеклассников из Москвы, которые пройдут бесплатные десятидневные сборы с военно-патриотическим уклоном. Мы отойдем от традиционных костров, а сделаем упор на физическую, медицинскую, строевую и тактическую подготовку. Также курсанты здесь познакомятся с олимпийскими чемпионами, известными личностями, получат новые знания о Вооруженных Силах, научатся брать ответственность за себя и товарищей», – отметила директор учебно-методического центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» Дарья Борисова.

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