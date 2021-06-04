04.06.2021 (15:55)

В Михайловской военной артиллерийской академии чествовали победителей и призёров международной олимпиады курсантов образовательных организаций высшего образования

В Михайловской военной артиллерийской академии провели чествование участников команд и их руководителей, принявших участие в VI Международной олимпиаде курсантов образовательных организаций высшего образования, проводившихся в городах и столице России.

Команды академии приняли участие в конкурсных состязаниях по дисциплинам «Математика», «Информатика», «Иностранный язык», «Военная история» и в конкурсном состязании по военно-профессиональной подготовке в разных этапах Олимпиады.

Ряд курсантов и команд академии добились высоких результатов в различных конкурсных состязаниях и номинациях. А команды по истории и информатике, победившие в этом году, удостоились права представлять Российскую Федерацию на Международных олимпиадах, которые будут проведены в 2022 году.

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