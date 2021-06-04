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04.06.2021 (15:35)

Команда МВАА завоевала «золото» на чемпионате вузов и учебных центров Сухопутных войск по стрельбе из штатного и табельного оружия

Команда Михайловской военной артиллерийской академии (МВАА) поднялась на высшую ступень пьедестала почёта чемпионата высших военных учебных заведений и учебных центров Сухопутных войск по стрельбе из штатного и табельного оружия.

За призовые места на стрельбище общевойскового полигона в г. Луга (Ленинградская обл.) боролись команды шести вузов и четырех учебных центров Сухопутных войск ВС РФ.

Шесть членов команды академии состязались на огневом рубеже в выполнении упражнений по стрельбе из пистолета (ПМ-1, ПМ-3), автомата (АК-1, АК-3) и скоростной стрельбе.

Наилучших результатов в личном зачёте достигли во всех упражнениях по стрельбе с дистанции 25 метров из пистолета Макарова подполковник Денис Борунов и курсант Алексей Ляпин.

В борьбе за призовые места с 27 соперниками в трех упражнениях по стрельбе из автомата Калашникова с дистанции 100 метров в личном зачёте высокий уровень огневой подготовки продемонстрировали курсанты Максим Коробов и Адам Смелик. Количество баллов, полученных ими за меткую стрельбу при выполнении упражнения АК-3 (по 10 выстрелов из трёх положений лёжа, с колена и стоя), соответствовали нормативу кандидата в мастера спорта России.

Высоких результатов в командном и личном зачётах члены команды достигли под руководством преподавателей кафедры физической подготовки тренеров: по стрельбе из автомата подполковника Алексея Сергеева и по стрельбе из пистолета — Петра Стрелкова.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Чемпионат по стрельбе
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