04.06.2021 (15:25)

В Орле пройдет выставка памяти Маршала войск связи Ивана Пересыпкина

7 июня в городе Орле состоится открытие выставки, посвященной чествованию памяти Маршала войск связи Ивана Пересыпкина. Начало мероприятия в 10.00.

Выставка до конца июня для всех желающих будет проходить на территории Орловского филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации по адресу: город Орел, улица Гостиная, дом 2.

На выставке будут представлены уникальные экспонаты: личные вещи Ивана Пересыпкина (маршальский китель, элементы формы одежды), редкие издания книг, фотографии, плакаты, привезённые из Краеведческого музея н.п. Колпны Орловской области.

Также силами ФГБУ «16 ЦНИИИ» Минобороны России будет развернут элемент выставки, включающий исторические образцы отечественных средств связи периода Великой Отечественной войны и предвоенного времени.

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