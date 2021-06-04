04.06.2021 (16:15)

В пяти областях Центрального федерального округа стартовали сборы с гранатомётчиками общевойсковой армии ЗВО

На военных полигонах в Курской, Воронежской, Белгородской, Смоленской и Брянской областях стартовали сборы с гранатомётчиками общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО).

Военнослужащие проведут свыше 70 занятий по предметам боевой подготовки, которые включают в себя уничтожение джихад-мобилей, танков, самоходных артиллерийских установок, боевых машин пехоты и боевых укреплений условного противника. Около половины тренировок пройдут в ночное время с использованием ночных приборов наблюдения и прицеливания.

Особое внимание будет уделено поражению живой силы противника настильной и навесной траекторией при помощи автоматических ручных гранатомётов АГС-17 «Пламя».

Перед тем как приступить к практическим стрельбам, гранатомётчики отработают маскировку огневых позиций, классификацию целей и определение расстояния до них. Всего в сборах гранатомётчиков задействовано свыше одной тысячи военнослужащих общевойсковой армии ЗВО.

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