04.06.2021 (16:30)

В воинских частях и соединениях общевойсковой армии ЗВО стартовал конкурс за звание лучшего старшины

В воинских частях и соединениях общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Курской, Воронежской, Белгородской, Брянской, Смоленской и Московской областях, стартовал конкурс за звание лучшего старшины подразделения.

Во время конкурса военнослужащие будут соревноваться в выполнении своих должностных обязанностей по вопросах организации и улучшения социально-бытовых условий личного состава, а также сдадут нормативы по РХБ защите, огневой, физической и строевой подготовкам.

Особенностью конкурса стало использование «полосы препятствий старшины», которая включает в себя этапы: неполную разборку автомата Калашникова АК-74М, заполнение специальной документации, проведение банно-прачечных, противопожарных мероприятий и сервировки чайной комнаты и комнаты досуга.

По завершению конкурса старшины примут участие в сборах, на котором будут обсуждаться вопросы по улучшению социально-бытового обеспечения солдат. Всего в конкурсе принимают участие свыше 300 старшин общевойсковой армии ЗВО.

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