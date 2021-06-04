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04.06.2021 (14:40)

Более 70 призывников отправились из Алтайского края к местам несения службы

Более 70 новобранцев сегодня отправились со сборного пункта в Алтайском крае для прохождения службы по призыву в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации.

Проходить службу молодые люди будут в соединениях и воинских частях Центрального военного округа. Перед отправкой в войска все призывники сдали тесты на наличие коронавирусной инфекции. На весь путь следования новобранцам выданы средства индивидуальной защиты: маски, дезинфицирующие растворы. Также они были обеспечены военной формой, несессерами, банковскими картами национальной платежной системы «Мир», персональными электронными картами.

По прибытии в воинские части новобранцы пройдут медицинское обследование и будут размещены в отдельных помещениях при казармах на период 14-дневной изоляции со своими командирами.

Всего в ходе весеннего призыва с территории Алтайского края для прохождения военной службы планируется отправить около 2500 человек.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Военная служба по призыву , Призыв
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