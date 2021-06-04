04.06.2021 (16:00)

Состоялось первое заседание рабочей группы при Совете министров обороны ОДКБ по вопросам радиоэлектронной борьбы

Сегодня в Москве в Объединенном штабе ОДКБ состоялось первое заседание рабочей группы при Совете министров обороны ОДКБ по вопросам радиоэлектронной борьбы.

В заседании под председательством начальника войск радиоэлектронной борьбы Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Юрия Ласточкина приняли участие руководители и представители профильных структур оборонных ведомств Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Республики Таджикистан, а также Секретариата ОДКБ.

Во вступительном слове начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров сказал, что несмотря на сохраняющуюся сложную санитарно-эпидемиологическую обстановку, удалось организовать проведение первого заседания рабочей группы в очном формате. Он отметил, что рабочая группа создана Решением Совета министров обороны от 4 сентября 2020 года по инициативе Объединенного штаба ОДКБ в целях консолидации усилий по реализации потенциала органов военного управления, профильных учебно-методических, научно-исследовательских организаций, предприятий промышленности, других государственных и общественных организаций государств – членов ОДКБ по вопросам радиоэлектронной борьбы. Работа проводится в интересах компонентов Войск (Коллективных сил) ОДКБ и нацелена на повышение эффективности применения сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ.

Участники заседания заслушали информацию начальника управления планирования применения Войск (Коллективных сил) ОДКБ – заместителя начальника центра планирования применения и подготовки Войск (Коллективных сил) ОДКБ генерал-лейтенанта Анатолия Яковлева о перспективах развития силового потенциала ОДКБ. Представитель штаба Воздушно-десантных войск Российской Федерации выступил с информацией о силах и средствах радиоэлектронной борьбы, выделяемых в состав Войск (Коллективных сил) ОДКБ.

В ходе заседания обсуждены перспективы развития сил и средств радиоэлектронной борьбы в вооруженных силах государств – членов ОДКБ, а также перспективы обучения военнослужащих – специалистов радиоэлектронной борьбы вооруженных сил государств – членов ОДКБ в учебных заведениях Министерства обороны Российской Федерации.

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