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04.06.2021 (14:35)

В парке «Патриот» прошел масштабный авиационный праздник, посвященный 90-летию ВТА

В подмосковном парке «Патриот» на Соборной площади перед Главным храмом Вооружённых Сил Российской Федерации завершились праздничные мероприятия, посвященные 90-летию военно-транспортной авиации.

В них приняли участие заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров, командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков, командный и личный состав, а также ветераны Военно-транспортной авиации.

Сначала в Главном храме Вооруженных Сил Российской Федерации состоялся молебен и освящение боевых знамён управления, соединений и авиационных полков ВТА 

Затем прошло торжественное построение военнослужащих ВТА, праздничный митинг, награждение отличившихся офицеров, а также торжественный марш парадных расчетов.

В ходе мероприятия состоялось показательное выступление оркестра и роты почетного караула Военно-воздушной академии им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, подразделений Воздушно-десантных войск, а также ансамблей песни и пляски командований ВТА и ВДВ. 

Кульминацией праздника стало выступление пилотажной группы «Русские витязи», которая продемонстрировала свою обновленную программу на новейших многоцелевых истребителях Су-35с. 

Справочно:

1 июня в 1931 году был сформирован опытный воздухо-десантный отряд в составе Ленинградского военного округа для обеспечения десантирования подразделений, а также перевозки личного состава, вооружения, техники и грузов.

В настоящее время ВТА – составная часть Воздушно-космических сил, является средством Верховного Главного командования Вооруженными Силами Российской Федерации и предназначена для десантирования воздушных десантов, перевозки по воздуху войск и материальных средств, обеспечения перегруппировки (маневра) войск, выполнения других специальных задач.

Командование ВТА в своем составе самолеты Ил-76, Ан-124 (Руслан), Ан-22 (Антей), Ан-12, Ан-26 и другие. Всего в составе ВТА эксплуатируются 12 типов воздушных судов.

В первом полугодии 2021 г. командованием ВТА проведено более 20 учений различного уровня. За данный период средний налет на летчика составил около 100 часов. Все поставленные перед личным составом в учебном периоде задачи выполнены, и выполнены с высоким качеством.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-транспортная авиация , Годовщины , Парк Патриот
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