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04.06.2021 (15:30)

Наблюдатели из Сербии прибыли в Подмосковье на всеармейский этап конкурса АрМИ-2021 «Страж порядка»

Наблюдатели из Сербии прибыли в Подмосковье для принятия опыта о проведении всеармейского этапа конкурса АрМИ-2021 «Страж порядка», который пройдет на полигоне Алабино Западного военного округа. Они ознакомятся с этапами проведения конкурса, организацией подготовки и проведения соревнований.

В соревнованиях военных полицейских в Подмосковье примет участие восемь команд, представляющих военные округа, Северный флот, Московское военное общевойсковое командное училище, Управление коменданта охраны Минобороны России и военную комендатуру города Москвы.

Соревнования пройдут в четыре этапа. На первом этапе полицейские будут состязаться в мастерстве стрельбы, на втором этапе преодолеют полосу препятствий из 7 элементов, на третьем выполнят нормативы по РХБЗ, огневой подготовке – снаряжение магазина патронами и сборку автомата, медицинской подготовке – наложение кровоостанавливающего жгута и метание гранаты на точность, на четвертом этапе, который называется «командный», команды проходят еще одну полосу препятствий с 60-ю элементами.

По итогам всеармейского этапа будет сформирована сборная команда Вооруженных Сил Российской Федерации для выступления в конкурсе «Страж порядка» на международном этапе.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
АрМИ , Страж порядка
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