04.06.2021 (11:35)

У Могилы Неизвестного Солдата в Москве состоялся ритуал увольнения в запас свыше 300 военнослужащих Преображенского полка

Свыше 300 военнослужащих по призыву знаменитого комендантского Преображенского полка Западного военного округа впервые с 2019 года простились с Боевым знаменем части в Александровском саду на мемориальном комплексе «Могила Неизвестного Солдата».

Поздравить военнослужащих с завершением службы пришли их родные и друзья. Теплые слова прозвучали из уст ветеранов. Командир части полковник Сергей Бессонов вручил ведомственные награды, знаки отличия и ценные подарки наиболее отличившимся сержантам и солдатам, а также пожелал им успехов в жизни. Ряд военнослужащих приняли решение продолжить военную службу и уже подписали контракт. В скором времени они будут назначены на воинские должности.

По традиции данное мероприятие проходило в самом сердце нашей Родины — на мемориальном комплексе «Могила Неизвестного Солдата» у Кремлёвской стены в Александровском саду. Право проведения ритуала увольнения в запас в столь памятном и почетном месте предоставлено исключительно военнослужащим Преображенского полка ЗВО. Каждому военнослужащему, увольняемому в запас, были вручены памятные подарки.

Мероприятие завершилось возложением венков к Могиле Неизвестного Солдата в память о павших в годы Великой Отечественной войны воинах, затем военнослужащие, которые продолжат нести службу в Преображенском полку, отдали честь старшим товарищам, пройдя торжественным маршем.



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