04.06.2021 (15:15)

Четверо военнослужащих спортивной роты ЦСКА завоевали медали на соревнованиях по лёгкой атлетике

Военнослужащие спортивной роты ЦСКА (г. Самара) завоевали медали различного достоинства на соревнованиях по лёгкой атлетике в четырех городах.

На прошедшем в Казани чемпионате Республики Татарстан военнослужащий Максим Федотов в прыжках с шестом выиграл «золото». Он с результатом 4 метра 60 см обошёл Максима Кадыкеева (4 м 40 см) и Ранеля Шафикова (4 м 20 см).

На Кубке России в Волгограде военнослужащий Нияз Садиков пробежал свой дебютный полумарафон и завоевал серебряную медаль. На первом месте – Андрей Миняков, на третьем – Денис Кораблёв.

На всероссийских соревнованиях «Кубок Федерации», прошедших в Сочи в спортивном центре «Юг Спорт», военнослужащий Семён Манаков завоевал «бронзу». Он только в этом году перешёл в «молодёжку» и начал брать «мужские» барьеры высотой в 106 см на дистанции 110 метров. Семен успешно показал себя на Кубке, уступив первое место чемпиону мира 2015 года Сергею Шубенкову, а «серебро» – участнику чемпионата Европы Артёму Макаренко.

На прошедшем в Чебоксарах Первенстве России по спортивной ходьбе военнослужащий Артём Селин на дистанции 20 км завоевал «бронзу». Первое место занял Сергей Кожевников, второе – Иван Бабуркин.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице