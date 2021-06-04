04.06.2021 (15:00)

Спортсмены ЦСКА завоевали все награды личного зачета чемпионата ВС РФ по международному военно-морскому пятиборью

С 29 мая по 3 июня на базе филиала ЦСКА, г. Севастополь и ЧВВМУ им. П.С. Нахимова проходил чемпионат Вооруженных Сил Российской Федерации по международному военно-морскому пятиборью. Накануне состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров.

Церемония награждения победителей и призёров чемпионата ВС РФ прошла на площади Нахимова. В мероприятии приняли участие: начальник филиала ЦСКА, г. Севастополь Олег Чесноков, начальник кафедры физической подготовки ЧВВМУ им. П.С. Нахимова, главный судья соревнований полковник Николай Хитрик, представители Черноморского флота и ветераны воинской службы.

«Турнир прошел в очень серьезной бескомпромиссной борьбе. Спортсмены показали высокие результаты и большое мастерство. Есть даже рекорд России. Это очень хорошо, радует, что наш армейский спорт движется вперед. Мы будем очень рады видеть вас всех в следующем году на следующем чемпионате», - сказал Чесноков.

Результаты последнего вида программы – «амфибийного кросса», который прошел сегодня утром, не внесли изменений в итоговое распределение наград в личном зачете как среди мужчин, так и среди женщин. Все награды личного зачета завоевали спортсмены армейского клуба. «Золото» чемпионата завоевал старший лейтенант Василий Гаврилов. Серебряным призёром стал прапорщик Вячеслав Пименов. Бронзовую награду, благодаря хорошим выступлениям в двух завершающих видах чемпионата, отстоял капитан Александр Боцман. В женском личном зачете Юлия Потураева уверенно удержала лидерство и стала победителем соревнований. Второй стала Алина Антонова, замкнула тройку призёров Анастасия Полянская.

В командном зачете среди мужчин благодаря отличному выступлению в последнем виде программы «золото» завоевали представители первой сборной Военно-морского флота. Они на 25 баллов обошли лидировавшую весь чемпионат сборную Западного военного округа. Замкнула призовую тройку сборная ВМФ-2. В женском командном зачете вне конкуренции весь чемпионат была сборная ЗВО-1. Серебряным призёром стала сборная ЗВО-2, на третьей строчке итогового протокола расположилась сборная Военного института физической культуры.



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