04.06.2021 (14:30)

Команда Военного института физической культуры стала победителем Кубка ВС РФ по альпинизму «Эльбруссиада-2021»

В поселке Терскол (Кабардино-Балкария) на базе Центра горной подготовки и выживания завершились соревнования на Кубок Вооруженных Сил России по альпинизму «Эльбруссиада-2021».

Победителем Кубка ВС РФ по альпинизму «Эльбруссиада-2021» стала команда Военного института физической культуры. На их счету 642 балла.

На втором месте соревнования завершили военнослужащие команды Южного военного округа, которые уступили победителям 63 балла. Замкнули тройку призеров представители Воздушно-космических сил – 570 баллов.

Главным судьей соревнований выступил вице-президент Федерации альпинизма, тренер ЦСКА по военно-прикладным видам спорта Иван Душарин.

В соревнованиях приняли участие 89 альпинистов и военнослужащих горных подразделений Вооруженных Сил России, представляющие команды ЮВО, ЦВО, ЗВО, ВВО, ВДВ, ВИФК, ВМФ, ВКС, СФ, ДВОКУ.

Организаторами Кубка ВС РФ по альпинизму «Эльбруссиада» выступил ЦСКА совместно с Управлением физической подготовки и спорта Вооруженных Сил Российской Федерации.

Задача «Эльбруссиады» - совершенствование профессиональной подготовки военнослужащих подразделений, воинских частей и соединений, привлекаемых для действий в горной и высокогорной местности.



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