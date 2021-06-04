04.06.2021 (14:15)

Армейские боксеры завоевали 19 наград на чемпионате Москвы

Во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина состоялся чемпионат Москвы по боксу среди женщин и мужчин. Армейские спортсмены завоевали 19 наград различного достоинства.

Соревнования являются главным спортивным событием весны. Именно здесь стали известны имена чемпионов города Москвы по боксу среди мужчин (19-40 лет) и чемпионата Москвы по боксу среди женщин (19-40 лет), которые будут представлять столицу на чемпионате России в 2021 году.

Всего в турнире приняли участие 144 боксера из спортивных школ города Москвы. Поединки прошли в 20 весовых категориях. От спортивной школы олимпийского резерва по боксу и кикбоксингу имени В. П. Ульянича Центрального спортивного клуба Армии в данных соревнованиях приняли участие 3 спортсменки и 30 спортсменов.

По итогу 5 соревновательных дней воспитанники школы армейского Клуба показали следующие результаты.

Золотые награды завоевали Галина Головченко (69 кг), Анна Иванова (81 кг) и Сандан Санданов в весовой категории до 64 кг.

Серебряными призёрами чемпионата Москвы стали Валерия Родионова (54 кг), Матрена Вячкина (81 кг), Антон Салчак (52 кг), Леван Хасая (60 кг), Шохаббос Шукуров (75 кг), Шохабжон Шукуров (75 кг), Максим Рейтер (81кг).

Бронзовые награды завоевали Наталья Сорокопудова (64 кг), Эрик Гаспарян (56 кг), Радмир Абдурахманова (69 кг), Назар Андреев (75 кг), Григорий Абианян (75 кг), Владимир Мазур (81 кг), Егор Сотников (91 кг), Никита Самсонов (91 кг), Хаджиакбар Мамаков (+91 кг).

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