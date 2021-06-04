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04.06.2021 (13:45)

В мотострелковое соединение общевойсковой армии ЗВО поступила очередная партия автоматов АК-12

Очередная партия новых автоматов Калашникова поступила на вооружение дислоцированной в Ленинградской области Красносельской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО). Всего в этом году в соединение поступило более 600 единиц АК-12, большая часть из которых уже прошла пристрелку на полигонах Ленобласти.

Автомат АК-12 оснащен комплектом дополнительного оборудования, в том числе коллиматорным прицелом, позволяющим вести прицельный огонь по целям, расположенным на расстоянии до 500 метров. Также в комплект входит полупрозрачный магазин, который дает возможность стрелку при ведении боя контролировать расход боеприпасов. 

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Материально-техническое обеспечение (МТО)
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