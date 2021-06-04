04.06.2021 (13:30)
Более 150 практических занятий с минно-розыскными собаками провели кинологи ЗВО в текущем году
С начала текущего года кинологи инженерно-саперного полка общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, провели более 150 практических занятий по специальной подготовке с минно-розыскными собаками соединения.
В ходе совместных тренировок военнослужащие совершенствовали навыки четвероногих питомцев в прохождении специальной полосы препятствий в защитных кинологических комплектах, поиску различных типов взрывчатых веществ на различных участках местности и работе в условиях осадков.
Использование минно-розыскных собак позволяет в кратчайшие сроки определить наличие взрывоопасных веществ на местности. Специалисты минно-розыскной службы полка неоднократно участвовали в обеспечении крупных мероприятий различного масштаба на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Мобильные группы разминирования объединения ежедневно выполняют задачи по поиску, вывозу и утилизации неразорвавшихся боеприпасов времен Великой Отечественной войны в зоне ответственности объединения.