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04.06.2021 (13:15)

В Ленинградской области экипажи армейской авиации ЗВО выполнили полеты над водной гладью

В Ленинградской области лётчики армейской авиации объединения ВВС и ПВО Западного военного округа провели учебно-тренировочные полеты над водной гладью в акватории Финского залива.

Экипажи многоцелевых транспортных вертолётов Ми-8, разведывательно-ударных Ми-28 «Ночной охотник» и Ми-35 отработали приёмы пилотирования в безориентирном пространстве на предельно малых высотах днем и в ночное время.

Вылеты в акваторию производились с аэродрома эскадрильи вертолётного полка, расположенного в непосредственной близости от береговой линии.

Сложная метеорологическая обстановка, изменчивость ветра, малое количество и даже полное отсутствие естественных ориентиров, в том числе и радиолокационных, невидимость береговой черты и естественного горизонта значительно усложняют пилотирование вертолета над водным пространством.

Кроме того, при полетах на предельно малых высотах в штиль, когда водная поверхность имеет зеркальный вид, усложняется определение высоты полета и дальности до видимых ориентиров.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Авиация , Учения
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