Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

04.06.2021 (13:00)

В спортивные роты ЦСКА призвано 188 молодых спортсменов

В пять спортивных рот ЦСКА, которые дислоцируются в Санкт-Петербурге, Балашихе, Ватутинках, Самаре и Севастополе, призвано 188 молодых спортсменов.

Приведение к Военной присяге прошло на территории центра военно-патриотического воспитания «Авангард» при участии статс-секретаря, заместителя Министра обороны РФ Николая Панкова.

На службу в армию России в пять спортивных рот ЦСКА, призвано 188 спортсменов. Среди них семь мастеров спорта России международного класса, 116 мастеров спорта, 63 кандидата в мастера спорта и два спортсмена первого разряда.

Как отметил в ходе церемонии замминистра обороны Николай Панков, молодым спортсменам «под флагом ЦСКА Вам предстоит вершить славу России на легендарных спортивных площадках».

«Уверен, что вы по праву будете достойными приемниками наших прославленных спортсменов и будете продолжать славные армейские традиции, мы, в свою очередь, приложим максимум усилий для того, чтобы ваша Служба и ваши занятия профессиональным спортом были успешными и результативными», – добавил Николай Панков.

По окончании церемонии Военной присяги на территории выставочного центра «Патриот» под председательством Николая Панкова состоится второе заседание организационного комитета по подготовке и проведению 58-го чемпионата мира среди военнослужащих по боксу 2021 года, который пройдет с 16 по 26 сентября в Москве.

Завершающим мероприятием станет награждение победителей и призеров чемпионата Вооруженных сил РФ по стрельбе из штатного или табельного оружия в спортивном центре в поселке Калининец.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Подмосковье свыше 450 новобранцев пополнят военную школу поваров ЗВО
Свыше 35 призывников из Воронежской области отправились на обучение в Острогожский Учебный центр
В Ленинградской армии ВВС и ПВО завершается подготовка к приему молодого пополнения
Рядовой спортивной роты ЦСКА (Самара) выиграл молодежное Первенство Европы по самбо

Метки:
Военная служба по призыву , ЦСКА
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false