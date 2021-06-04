04.06.2021 (13:00)

В спортивные роты ЦСКА призвано 188 молодых спортсменов

В пять спортивных рот ЦСКА, которые дислоцируются в Санкт-Петербурге, Балашихе, Ватутинках, Самаре и Севастополе, призвано 188 молодых спортсменов.

Приведение к Военной присяге прошло на территории центра военно-патриотического воспитания «Авангард» при участии статс-секретаря, заместителя Министра обороны РФ Николая Панкова.

На службу в армию России в пять спортивных рот ЦСКА, призвано 188 спортсменов. Среди них семь мастеров спорта России международного класса, 116 мастеров спорта, 63 кандидата в мастера спорта и два спортсмена первого разряда.

Как отметил в ходе церемонии замминистра обороны Николай Панков, молодым спортсменам «под флагом ЦСКА Вам предстоит вершить славу России на легендарных спортивных площадках».

«Уверен, что вы по праву будете достойными приемниками наших прославленных спортсменов и будете продолжать славные армейские традиции, мы, в свою очередь, приложим максимум усилий для того, чтобы ваша Служба и ваши занятия профессиональным спортом были успешными и результативными», – добавил Николай Панков.

По окончании церемонии Военной присяги на территории выставочного центра «Патриот» под председательством Николая Панкова состоится второе заседание организационного комитета по подготовке и проведению 58-го чемпионата мира среди военнослужащих по боксу 2021 года, который пройдет с 16 по 26 сентября в Москве.

Завершающим мероприятием станет награждение победителей и призеров чемпионата Вооруженных сил РФ по стрельбе из штатного или табельного оружия в спортивном центре в поселке Калининец.

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