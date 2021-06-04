04.06.2021 (12:45)

Малый ракетный корабль «Ингушетия» Черноморского флота выполнил артиллерийские стрельбы

В Чёрном море экипаж малого ракетного корабля (МРК) «Ингушетия» Черноморского флота (ЧФ) принял участие в учение, в ходе которых он выполнил артиллерийские стрельбы по воздушным и надводным целям. Мероприятие боевой подготовки прошло в соответствии с планом деятельности корабельных соединений флота.

Моряки отработали действия при противовоздушной обороне корабля на переходе морем и выполнили артиллерийские стрельбы по воздушным целям, которые были устроены экипажем фронтового бомбардировщика Су-24М из состава Морской авиации и ПВО ЧФ.

В ходе условного форсирования протраленного района с минной опасностью артиллерийские расчёты также выполнили упражнения по огневому поражению мин.

На завершающем этапе учения личный состав прошел тренировку по борьбе за живучесть. Отрабатывался эпизод по тушению условного возгорания на корабле силами аварийных партий и пожарной команды спасательного буксира «СБ-36» из состава отряда судов обеспечения ЧФ.

После завершения учебных мероприятий экипаж МРК «Ингушетия» продолжил выполнять задачи по предназначению.

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