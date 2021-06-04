04.06.2021 (12:30)

На Всеармейском конкурсе «Мастер-оружейник» выявлены лучшие специалисты по ремонту стрелкового оружия



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player На Всеармейском конкурсе «Мастер-оружейник» выявлены лучшие специалисты по ремонту стрелкового оружия

На полигоне Константиновна в Пензенской области завершился четвертый этап Всеармейского конкурса «Мастер-оружейник» по ремонту стрелкового оружия. По итогам состязаний первое место в «Оружейном биатлоне» заняла команда хозяев соревнований. На втором месте – команда Воздушно-десантных войск. Впервые тройку сильнейших замкнула команда войск Национальной гвардии.

Согласно положению конкурса, командам нужно осуществить полную разборку и сборку гранатомета, пулемета, автомата и пистолета, а также провести из них боевые стрельбы на точность. За каждый упавший элемент, или непопадание по цели команды получали штрафное время.

Сегодня состоится комплексная эстафета ремонтных взводов. За право представить Россию на международном этапе в Иране борются 8 команд, которые представляют 5 военных округов, Пензенский артиллерийский инженерный институт, Воздушно-десантные войска и Росгвардия. Им предстоит на время осуществить разборку и сборку гаубицы Д-30, зенитной установки ЗУ-23, реактивной системы залпового огня «Град», гранатомета, пулеметы, автомата и пистолета.

По итогам четырех этапов конкурса, которые прошли с 27 мая по 3 июня, на первом месте находится команда хозяев соревнований. Второе место занимает команда Центрального военного округа. Замыкает тройку сильнейших команда Воздушно-десантных войск.

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