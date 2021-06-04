04.06.2021 (12:15)
В Алтайском крае в ходе учения расчеты ЗРК «Бук-М3» ЦВО уничтожили высокоманевренные цели
Расчеты зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М3» общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Алтайском крае, во время учения уничтожили высокоманевренные цели.
Согласно разведданным условный противник планировал нанести ракетно-авиационный удар по военным объектам и расположению войск. Ввиду этого военнослужащие зенитно-ракетного соединения совершили марш на штатной технике на боевые позиции, где развернули ЗРК «Бук-М3». Они обнаружили высокоманевренные цели, взяли их на сопровождение и уничтожили электронными пусками.
Отработка действий проходила в условиях интенсивного воздействия средств радиоэлектронной борьбы условного противника.
В учении было задействовано около 500 военнослужащих и более 20 единиц военной и специальной техники.