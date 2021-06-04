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04.06.2021 (12:15)

В Алтайском крае в ходе учения расчеты ЗРК «Бук-М3» ЦВО уничтожили высокоманевренные цели

Расчеты зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М3» общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Алтайском крае, во время учения уничтожили высокоманевренные цели.

Согласно разведданным условный противник планировал нанести ракетно-авиационный удар по военным объектам и расположению войск. Ввиду этого военнослужащие зенитно-ракетного соединения совершили марш на штатной технике на боевые позиции, где развернули ЗРК «Бук-М3». Они обнаружили высокоманевренные цели, взяли их на сопровождение и уничтожили электронными пусками.

Отработка действий проходила в условиях интенсивного воздействия средств радиоэлектронной борьбы условного противника.

В учении было задействовано около 500 военнослужащих и более 20 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Учения
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