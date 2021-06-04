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04.06.2021 (12:00)

Более 2 тыс. военнослужащих приступили к этапу одиночной подготовки в Сибири

Более 2 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей объединения ЦВО, дислоцированного в Сибири, приступили к этапу одиночной подготовки в летнем периоде обучения.

Этап одиночной подготовки военнослужащих включает в себя как изучение теоретических основ тактики, вооружения и военной техники, общевоинских уставов ВС РФ, так и выполнение нормативов по огневой и строевой подготовкам, радиационной, химической и биологической защите, вождению боевых машин.

Кроме того, в ходе проведения этапа одиночной подготовки в общевойсковом объединении пройдут сборы с гранатометчиками РПГ-7, расчётами АГС-17, снайперами, военнослужащими разведывательных подразделений.

Этап одиночной подготовки продлится от 1 до 2 месяцев, в зависимости от предназначения подразделений. Этап одиночной подготовки, в ходе которого будет проведено более 200 тактических и тактико-строевых занятий, огневых тренировок и занятий по вождению боевых машин, завершится проведением контрольных занятий.

Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитно-ракетное соединения, войска РХБЗ и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Боевая подготовка
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