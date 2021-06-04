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04.06.2021 (11:45)

На конкурсе «Армейский запас – 2021» военные повара приготовили обед, несмотря на сильный ветер и проливной дождь

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Под Саратовом на всеармейском этапе конкурса специалистов продовольственной службы «Армейский запас – 2021» военные повара приготовили полноценный обед по установленному меню, несмотря на сильный ветер и проливной дождь. Соревнования проходили в полевых условиях на учебном комплексе филиала Военной академии МТО «Красное поле».

Комиссия оценила качество таких блюд как винегрет с фасолью, солянку мясную сборную, биточки из рыбы с запеченным взбитым белком с рисом и овощами под голландским соусом, теплую закуску «Индейка с яблоком, черносливом и соусом красным основным» и лимонный кисель.

Соревнования в которых принимают участие более 90 поваров, представляющих военные округа, виды и рода войск Вооруженных Сил ВС РФ, завершится 5 июня 2021 года.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Конкурсы
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