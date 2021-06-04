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04.06.2021 (11:30)

Команда объединения ВВС и ПВО одержала победу в чемпионате ЦВО по самбо

Команда объединения военно-воздушный сил и противовоздушной обороны (ВВС и ПВО) Центрального военного округа (ЦВО) заняла первое место в чемпионате округа по самбо, завершившемся в Екатеринбурге.

Более 100 спортсменов в составе 15 команд, представляющих объединения, соединения и воинские части Центрального военного округа, в том числе российских военных баз в Таджикистане и Киргизии, выявляли сильнейшего в восьми весовых категориях. По результатам финальных схваток в общем зачете первенства победу одержали самбисты объединения ВВС и ПВО, второе место заняла сборная команда 2-й общевойсковой армии г. Самара, третье место завоевали спортсмены 41-й общевойсковой армии г. Новосибирск.

По итогам чемпионата была сформирована команда, которая представит ЦВО на чемпионате Вооруженных Сил РФ по самбо.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Спорт
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