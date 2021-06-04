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04.06.2021 (11:15)

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ЦВО уничтожили аэродром условного противника на учении под Курганом

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Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 Центрального военного округа (ЦВО) подавили средства-противовоздушной обороны и уничтожили аэродром условного противника на учении, завершившемся на полигоне в Курганской области.

В ходе учения экипажи самолетов-разведчиков Су-24МР вскрыли район размещения полевого аэродрома передали координаты на пункт управления. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 подавили действие средств противовоздушной обороны условного противника с помощью радиоэлектронного комплекса «Хибины» и нанесли одиночные авиационные удары по наземным целям. Для уничтожения аэродромной инфраструктуры и самолетов условного противника истребители-бомбардировщики выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет С-13 класса «воздух-поверхность», действуя с различных направлений и высот.

В учении было задействовано около 20 истребителей-бомбардировщиков Су-34 и самолетов-разведчиков Су-24МР, а также более 200 человек летного и инженерно-технического состава смешанного авиационного полка, дислоцированного в Челябинской области.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Учения , Истребительная авиация
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