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04.06.2021 (11:00)

В парке «Патриот» в подмосковной Кубинке для школьников открыта пятая смена «Лагеря настоящих героев»

В парке «Патриот» в подмосковной Кубинке открыт пятый сезон «Лагеря настоящих героев». Об этом сообщил замминистра обороны РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.

«Надеюсь, что участие в пятом юбилейном сезоне «Лагеря настоящих героев», – сказал Андрей Картаполов на церемонии открытия сезона, обращаясь к школьникам - участникам программы, – станет для Вас одной из ступенек на пути беззаветного служения Отечеству. Выражаю уверенность в том, что полученные практические навыки и теоретические знания помогут вам сделать правильный жизненный выбор, стать достойными гражданами России».

Справочно:

«Лагерь настоящих героев» - всероссийский проект патриотического воспитания молодежи, созданный по инициативе Минобороны. Детские военно-патриотические лагеря открыты в Московской области и Санкт- Петербурге.

В Московской области проект успешно функционирует с 2017 года. За этот период в лагере отдохнуло более 8 тысяч детей. Изначально лагерь был рассчитан только на мальчиков, но со временем были добавлены смены для девочек, которые пользуются большим успехом.

В период летних каникул со 2 июня по 30 августа в лагере пройдет 7 тематических смен (5 смен для мальчиков и 2 для девочек), где отдохнут 2100 детей. Каждая смена имеет свою тематику: школа спецназа, школа военно-полевых медиков, школа выживания, школа РХБЗ, школа военных инженеров.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Парк Патриот , Юнармия
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