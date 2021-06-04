04.06.2021 (10:30)

Над Чёрным морем летчики истребительной авиации ЮВО совершают учебные полеты

На базе смешанного авиационного полка, дислоцированного на территории Крымского полуострова, проходят занятия с летным составом соединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО).

Экипажи истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 совершают учебные полеты, во время которых они оттачивают навыки пилотирования над водной поверхностью с учетом различных характеристик береговой зоны. Летчики отрабатывают порядок взаимодействия с поисково-спасательными командами, подачу световых кодовых сигналов, использование маяков. Также они выполняют элементы простого и сложного пилотажа, полеты по заданному маршруту на средних и малых высотах над водной поверхностью, в том числе и в ночное время.

Кроме того, в ходе сбора летный состав выполнит нормативы по использованию индивидуальных средств спасения, в частности авиационно-спасательного пояса и военно-морского спасательного костюма.

В заключительной части обучения пилоты проведут бомбометание по морским целям в специально подготовленных и оборудованных полигонах боевой подготовки.

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