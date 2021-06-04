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04.06.2021 (10:15)

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровье закрепили знания по ремонту военной техники

С участием специалистов ремонтной роты Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло теоретическое занятие по специальной подготовке.

Военнослужащие изучили порядок проведения технического обслуживания и текущего, среднего и капитального ремонта военной техники. Им был доведен порядок выполнения регулировочных, крепежных, слесарно-механических работ в полевых условиях с помощью МТО-АТ.

В завершении занятия специалисты ремонтной роты ОГРВ ПРРМ сдали зачеты, которые включали в себя вопросы по тактико-техническим характеристикам штатной техники. Учебное мероприятие проводилось в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Приднестровье
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