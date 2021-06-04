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04.06.2021 (10:00)

В Приднестровье с личным составом ОГРВ ПРРМ проведено занятие по языковой подготовке

С военнослужащими мотострелкового батальона Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проведено занятие по языковой подготовке.

Одним из элементов специальной подготовки мотострелковых подразделений ОГРВ ПРРМ, заступающих в Зону безопасности, являются занятия по изучению основ языка региона пребывания.

Благодаря языковой подготовке, российские военнослужащие не только расширяют свой кругозор, изучая культуру, традиции и этнографические особенности региона, но и совершенствуются профессионально для устранения языкового барьера, так как при выполнении миротворческой миссии и несении службы в Зоне безопасности на миротворческих постах и контрольно-пропускных пунктах миротворцам регулярно приходится общаться с местным населением.

Занятие по языковой подготовке проводилось в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Приднестровье
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