04.06.2021 (09:00)

Сильный дождь не помешал проведению агитационной акции «Мы – армия страны. Мы - армия народа» в Хабаровске

На железнодорожном вокзале г. Хабаровска состоялась торжественная встреча агитационного поезда «Мы – армия страны. Мы – армия народа».

В честь прибытия поезда в Хабаровск с приветственным словом к участникам акции и гостям обратился заместитель командующего войсками Восточного военного округа по военно-политической работе полковник Александр Манаков.

После окончания торжественного митинга, каждый желающий мог посетить тематические вагоны поезда, на которых были представлены различные музейные выставки, увидеть новейшее вооружение российской армии и послушать концерт в исполнении военнослужащих.

Кроме того, для гостей акции была развёрнута полевая кухня, где каждый желающий мог попробовать солдатскую кашу.

Даже сильный дождь не помешал проведению агитационной акции «Мы – армия страны. Мы - армия народа».

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