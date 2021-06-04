04.06.2021 (08:30)
Специалисты беспилотной авиации ЮВО выполнили разведку местности на Кубани на высотах до 5 км
Подразделения беспилотных летательных аппаратов (БЛА) 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в рамках единого дня специалиста выполнили разведку местности на Кубани на высотах до 5 тыс. м.
Военнослужащие отработали ведение фото- и видеосъемки огневых позиций и военных объектов условного противника с применением беспилотников в условиях сильного ветра до 10 м/с.
Полученная информация о местоположении войск и строений условного противника оперативно передавалась на командные пункты. Военнослужащие отработали экстренную посадку аппаратов на неподготовленные площадки в лесных массивах.
В мероприятиях принимали участие около 100 военнослужащих ЮВО, было задействовано свыше 30 единиц специальной военной техники, в том числе более 10 комплексов БЛА.