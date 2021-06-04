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04.06.2021 (08:30)

Специалисты беспилотной авиации ЮВО выполнили разведку местности на Кубани на высотах до 5 км

Подразделения беспилотных летательных аппаратов (БЛА) 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в рамках единого дня специалиста выполнили разведку местности на Кубани на высотах до 5 тыс. м.

Военнослужащие отработали ведение фото- и видеосъемки огневых позиций и военных объектов условного противника с применением беспилотников в условиях сильного ветра до 10 м/с.

Полученная информация о местоположении войск и строений условного противника оперативно передавалась на командные пункты. Военнослужащие отработали экстренную посадку аппаратов на неподготовленные площадки в лесных массивах.

В мероприятиях принимали участие около 100 военнослужащих ЮВО, было задействовано свыше 30 единиц специальной военной техники, в том числе более 10 комплексов БЛА.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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