04.06.2021 (08:15)

Вьючно-транспортный взвод ЮВО в Карачаево-Черкесии приступил к доставке грузов в высокогорные районы Кавказского хребта

Вьючно-транспортный взвод горной мотострелковой бригады Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Карачаево-Черкесии, приступил к доставке грузов в высокогорные районы Кавказского хребта.

Вьючно-транспортный взвод является одним из подразделений материально-технического обеспечения горной бригады. В нем насчитывается более 80 вьючных лошадей карачаевской и монгольской пород. В ходе плановых тактических учений лошадей формируют в связки. Каждая связка из четырех лошадей способна переносить до 250 кг груза и совершать суточный переход в 25-30 км.

Всем лошадям поставили летние подковы и провакцинировали от сезонных заболеваний. В рацион питания лошадей входит свежая трава, которую они употребляют во время выпаса на горных пастбищах.

Перед началом летнего периода обучения с вьючно-транспортным взводом провели тактико-специальные занятия в горно-лесистой местности с преодолением горных и водных преград, а также специальные выездки на полигоне, где лошадей приучают к работе в условиях высокогорья.

В зимнем периоде обучения вьючные лошади применялись при выполнении учебно-боевых задач в условиях труднодоступной горной местности, при перевозке грузов на участках, где ограничено или невозможно применение других видов транспорта. Лошади поднимали на вьюках груз весом 90-100 кг и действовали в интересах минометной батареи, осуществляя подвоз боеприпасов и вооружения к позициям.

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