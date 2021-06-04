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04.06.2021 (08:00)

В преддверии пожароопасного периода военнослужащие ЮВО совместно с МЧС Абхазии провели специальное учение по тушению пожаров

В рамках подготовки к пожароопасному летнему периоду на российской военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии военнослужащие пожарной команды отработали практические действия по локализации и тушению пожаров совместно с МЧС Абхазии.

Военнослужащие пожарной команды базы ЮВО и сотрудники МЧС Абхазии, получив сигнал о возгорании, отработали действия по тушению условного пожара на складе горюче-смазочных материалов.

В результате совместных скоординированных действий условный пожар был успешно потушен. К специальному учению привлекалось более 50 военнослужащих совместных сил, применялась современная техника, пожарные машины АЦ-6-40 на базе автомобиля КамАЗ.

Также в период действия особого противопожарного режима силами военнослужащих были очищены от сухой травянистой растительности, сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков и других горючих материалов учебные полигоны и прилегающая территория объектов военной и гражданской инфраструктуры, обновлены противопожарные минерализованные полосы. В парках боевых машин обеспечено содержание первичных средств пожаротушения, с военнослужащими проведены инструктажи и разъяснительная работа по соблюдению требований пожарной безопасности и порядка действий при возникновении пожара.

Справочно:

Пожарный автомобиль КамАЗ АЦ-6-40 является универсальным пожарным автомобилем, вмещает в пожарные емкости 6 тонн воды и выдает давление, способное покрывать поверхности 40 литрами воды в секунду.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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