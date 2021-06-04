04.06.2021 (07:30)

Расчеты комплексов РЭБ «Лесочек» мотострелкового соединения ВВО обеспечили проход боевой техники на полигоне в Забайкальском крае

Экипажи танков Т-72Б3 мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО) в ходе занятия по тактической подготовке на полигоне «Борзя-Новая» в Забайкальском крае, преодолели поле радиоуправляемых фугасов и минно-взрывных заграждений при помощи комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Лесочек».

В ходе мероприятия танкистам предстояло совершить марш в район выполнения боевых задач и с ходу уничтожить объекты условного противника.

Так, передовой инженерно-разведывательный отряд, оснащенный искателем неконтактных взрывных устройств «Коршун» обнаружил признаки установки взрывных устройств, управляемых посредством радиосвязи условного противника.

Для скорейшего преодоления танковым подразделением заминированного участка местности специалисты РЭБ блокировали каналы управления взрывателей комплексами «Лесочек» по всему заминированному периметру.

Контроль качества выполнения задач был проведен группой комплексного технического контроля соединения и показал полное перекрытие диапазона каналов управления дистанционными взрывателями.

Преодолев заминированный участок, танкисты провели перестроение и уничтожили объекты противника с ходу.

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