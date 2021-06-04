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04.06.2021 (07:00)

Две тактические группы кораблей ТОФ отработали у побережья Камчатки поиск подлодок и нанесение ракетного удара по кораблям условного противника

Две тактические группы кораблей соединения охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России отрабатывают в Тихом океане плановые задачи боевой подготовки.  

  Малые ракетные корабли «Смерч» и Разлив» действуют в составе корабельной ударной группы, а МПК «Усть-Илимск» и «Холмск» - в составе противолодочной ударной группы.

 В море, у побережья Камчатки, экипажи осуществили совместное тактическое маневрирование, наладили устойчивое взаимодействие между кораблями в ходе учений по отражению удара средств воздушного нападения условного противника и ведении артиллерийского боя. 

Противолодочные корабли провели поиск подводных лодок условного противника и выполнили учебную постановку минных заграждений на вероятных маршрутах действия субмарин.

В свою очередь, малые ракетные корабли отработали вопросы нанесения совместного ракетного удара по отряду кораблей условного противника с выполнением электронных пусков крылатых ракет.

В рамках выхода тактические группы проведут комплекс практических ракетных и артиллерийских стрельб по воздушным и морским целям.

Действия кораблей в море обеспечивают самолеты морской авиации Тихоокеанского флота.  

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Тихоокеанский флот
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