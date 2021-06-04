04.06.2021 (06:00)

В соединения и воинские части ВВО в Забайкальском крае продолжает прибывать молодое пополнение

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Забайкальском крае, продолжается встреча молодого пополнения в рамках весеннего 2021 года призыва граждан на военную службу по призыву.

В настоящее время под руководством офицеров и сержантов-наставников молодые солдаты проходят курс общевойсковой и одиночной подготовки в учебных подразделениях с освоением основных дисциплин боевой учебы, в том числе строевой, инженерной, огневой подготовки и РХБ защиты.

Также с молодыми военнослужащими работают специалисты психологической службы и военные медики ВВО. Их задача – комплексно изучить новобранцев и подготовить для командиров подразделений рекомендации по организации учебного процесса и военно-политической работы с учетом индивидуальных особенностей каждого солдата.

Программа подготовки военнослужащих по призыву рассчитана на то, что уже через месяц интенсивного «курса молодого бойца» новобранцы приступят к занятиям по боевой подготовке в составе отделений, экипажей и расчетов.

Всего, в рамках призыва в воинские части ВВО в Забайкальском крае на службу поступит около 3 тыс. новобранцев. Весенний призыв продлится до 15 июля текущего года.

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