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04.06.2021 (05:00)

Команда кинологов ВВО в Бурятии готовятся к всеармейскому этапу конкурса «Верный друг»

Военнослужащие-кинологи танкового и мотострелкового соединений Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, готовятся к всеармейскому этапу конкурса «Верный друг», который входит в программу Армейских международных игр «Арми-2021».

В ходе состязания кинологи вместе со своими питомцами должны будут преодолеть трассу «Дог-биатлон», показать  мастерство в стрельбе из автомата Калашникова на этапе «Меткий стрелок».

Кроме того, конкурсанты в составе команд пробегут  «Дог биатлон-эстафету», в ходе которой  каждый участник пройдет участок трассы 1600 метров и выполнит пять выстрелов из мелкокалиберной биатлонной винтовки БИ-7-2 по мишени, с расстояния 50 метров.

Самым зрелищным упражнением конкурса является преодоление трехсотметровой полосы препятствий.

Для подготовки к соревнованию для участников сборной разработан план тренировок, который включает в себя занятия по физической и огневой подготовке, а также ежедневную дрессировку служебных собак.

Стоит отметить, что команда ВВО два года подряд становилась лидерами всеармейского этапа конкурса.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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