04.06.2021 (04:00)

В мотострелковое соединение Амурской общевойсковой армии ВВО поступила партия новейших автоматов АК-12 со специальными прицелами

Очередная партия новейших автоматов Калашникова АК-12 поступила на вооружение мотострелкового соединения Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Амурской области.

Автомат АК-12 имеет калибр 5.45 мм и разработан концерном «Калашников» в рамках программы «Ратник», как элемент перспективного комплекса оснащения военнослужащих Вооруженных Сил России. Он имеет ряд значительных усовершенствований, обеспечивающих еще большую боевую эффективность оружия, универсальность применения, точность и кучность стрельбы. Основными особенностями нового оружия стали новейшая система возвратно-спускового механизма, новый эргономичный приклад, съемный высокоэффективный дульный тормоз-компенсатор, планка Пикатинни на крышке ствольной коробки для установки оптических и ночных прицелов.

Автомат Калашникова АК-12 является оружием нового поколения и позиционируется как платформа, на базе которой планируется выпускать оружие разного калибра и самого различного назначения — как военного, так и гражданского.

Автоматы Калашникова АК-12 поступили на вооружение разведчиков мотострелкового соединения.

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