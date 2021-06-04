04.06.2021 (03:00)

В рамках нового периода обучения в Приморье начались полеты экипажей вертолетов МИ-8амтш и Ка-52 авиачасти ВВО

В Приморском крае состоялись первые в летнем учебном периоде тренировочные полеты экипажей армейской авиации Восточного военного округа (ВВО). Летчики на вертолетах Ка-52 «Аллигатор» отработали боевое сопровождение вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» в ходе совместных учебно-тренировочных полетов.

Кроме того, экипажи ударных вертолетов Ка-52 отработали вопросы аэронавигации, полета на минимальных высотах, с огибанием рельефа местности.

В свою очередь экипажи вертолетов Ми-8амтш в составе пар отработали летное упражнение - полет по маршруту в заданный район.

Следующим этапом боевой подготовки летчиков армейской авиации станут боевые стрельбы по наземным целям, которые пройдут на специализированных авиационных полигонах в Приморье.

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