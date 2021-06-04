04.06.2021 (02:00)

В соединении противоракетной обороны ВКС прошла присяга военнослужащих по призыву

В соединении противоракетной обороны 1 армии ПВО-ПРО Воздушно-космических сил состоялась торжественная церемония приведения к военной присяге военнослужащих по призыву.

В мероприятии приняли участие более 50 военнослужащих, призванных весной 2021 года.

По завершении мероприятия перед военнослужащими и членами их семей выступили командиры полков соединения ПРО и ответили на все интересующие вопросы.

Военнослужащие в течение месяца освоили курс начальной военной подготовки, где научились строевой подготовке и основам военной службы. После присяги они приступят к интенсивной боевой подготовке и к изучению своих воинских специализаций в составе штатных подразделений.

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