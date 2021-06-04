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04.06.2021 (01:00)

В Калужской области прошли сборы укладчиков парашютов авиационных подразделений дальней авиации

В Калужской области на базе тяжёлого бомбардировочного авиационного полка дальней авиации прошел учебно-методический сбор со специалистами по укладке парашютов поисково-спасательных и парашютно-десантных служб дальней авиации. 

На протяжении сборов, военнослужащие отработали подготовки и переукладку парашютов и других средств спасения, выполнили парашютные прыжки с различных высот, от 800 до 3000 метров, с приземлением на точность, визуальный поиск и эвакуацию пострадавших, оказание первой медицинской помощи. 

Прыжки выполнялись с парашютными системами «Арбалет-2», «Мальва-24» и парашютами Д1-5У. Десантирование проводилось с многоцелевого вертолёта армейской авиации Ми-8. 

Кроме того, в ходе теоретических занятий были изучены парашютные системы, возможные нештатные ситуации, основы само- и взаимопомощи при получении травм и ранений.

Всего в ходе мероприятий спасатели выполнили свыше 100 парашютных прыжков.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС) , ВВС
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